الدولار يرتفع أمام الجنيه في 6 بنوك مع نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 6 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك قناة السويس والبركة وكريدي أجريكول إلى 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي إلى 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان إلى 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.