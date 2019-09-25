أيمن عصام: فودافون تستثمر 5 مليارات جنيه في مصر العام الجاري (حوار)

كتب- محمد علاء الدين:

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية في شركة فودافون مصر، إن الشركة تعتزم استثمار 5 مليارات جنيه في السوق المحلي، خلال العام الجاري.

وأضاف عصام في حوار مع مصراوي، أن الشركة تستهدف إنشاء بنية تحتية للألياف الضوئية "فايبر" لمساندة الدولة في تحقيق التحول الرقمي، مشيرا إلى أن دخول مشغل رابع للمحمول ساهم في تغير شكل المنافسة ودفع الشركات إلى تحسين خدماتها لإرضاء العملاء، وكذلك ساهم في رفع معدلات نمو الإيرادات.

وإلى نص الحوار:

- ما حجم استثمارات الشركة للعام الجاري والمبلغ المرصود لتحسين البنية الأساسية؟

بلغت استثمارات فودافون مصر في السوق المصرى أكثر من 45 مليار جنيه منذ بدء نشاطها في مصر، وتقدم شركة فودافون مصر خدمات الاتصالات في السوق المصري منذ 20 عاما تقريبا.

كذلك استثمرت الشركة أكثر من 9.5 مليارات جنيه في تطوير الشبكة على مدار العامين الماضيين وذلك لتطوير البنية التحتية وتوفير جودة خدمة متميزة لعملائها تواكب إطلاق خدمات الجيل الرابع في مصر، بالإضافة إلى استثمارات تراخيص ترددات الجيل الرابع التي وصلت الى 335 مليون دولار.

كما نخطط لاستثمار يقرب من 5 مليارات جنيه في السوق المحلي مقابل 4.5 مليار جنيه في العام الماضي، كذلك نأمل أن نتمكن من توفير وإنشاء البنية التحتية للألياف الضوئية لمساندة الدولة في التحول الرقمي.

- لماذا لم تستغل فودافون رخصة الهاتف الأرضي حتى الآن رغم سداد قيمتها؟

حتى الآن ندرس أنسب الطرق لتقديم خدمات الثابت بشكل مختلف، ونحن مهتمون جداً بهذا الأمر، وذلك بعد أن حصلت الشركة على رخصة الهاتف الثابت في عام 2016 مقابل 100 مليون جنيه.

لكن يمكن القول إن تركيزنا في الفترة الحالية يستهدف بشكل أكبر القطاع التجاري وذلك لتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة للعملاء، أما المنازل فنحن على علم بأنها لا تحتاج إلى خدمات الهاتف الأرضي حالياً أو بشكل فوري.

- ما الدور الذي تلعبه خدمات فودافون في دعم استراتيجية الدولة للتحول نحو مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي؟

أحد أهم محاور استراتيجية فودافون للعمل في مصر ترتكز على دعم الحكومة في "التحول الرقمي" وتحقيق "رؤية 2030" في تحويل مصر إلى مجتمع رقمي متطور.

وتركز خطط الشركة على ثلاثة محاور أساسية، هي تحقيق الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية، ودعم حلول ومشاريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

- بعد مرور ما يقرب من عامين على وجود مشغل رابع بسوق المحمول.. كيف ترى نمو سوق المحمول؟

ساهم دخول مشغل رابع للمحمول في تغيير شكل السوق والمنافسة بشكل إيجابي، حيث أصبحت الشركات فى السوق أكثر حرصا على أن يكونوا منافسين أقوياء مما يصب في مصلحة العملاء.

كما ارتفعت معدلات النمو من حيث الإيرادات والمشتركين في أسواق الهاتف المحمول والإنترنت.

- هل هناك مشاورات مع الحكومة بشأن رسم التنمية على خطوط المحمول الجديدة بعد وصول سعر الخط إلى 75 جنيها؟

بشكل عام نحن دائما في نقاشات مستمرة مع الجهات المسؤولة في الدولة، ونسعى دائماً للوصول إلى ما يخدم مصلحة العملاء والمستهلكين.

ومن وجهة نظرنا، ساهم رسم تنمية موارد الدولة المفروض على الخطوط الجديدة بواقع 50 جنيها على كل خط، في ضبط إيقاع السوق، والحفاظ على منظومة تسجيل الخطوط باستخدام بطاقات الرقم القومي، إلى جانب منع تهريب المكالمات الدولية.