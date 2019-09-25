"إيتيدا" و"فاليو" توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مركزين بمصر لدعم عملاء الشركة

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة فاليو "Valeo" الفرنسية، مذكرة تفاهم، لإنشاء مركزين في مصر لتقديم خدمات التطوير والدعم التقني لعملاء الشركة حول العالم، بحسب بيان من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات لفرنسا لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقا للبيان، وقع مذكرة التفاهم هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ووائل أبو المعاطي مدير عام شركة فاليو في مصر.

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم شركة فاليو بإنشاء مركز للخدمات المشتركة الذكية "Smart Shared Service Center"، يخدم استراتيجية رقمنة خدمات ما بعد البيع لمجموعة فاليو على مستوى العالم، بما في ذلك عمليات علوم البيانات، وتطوير المحتوى الرقمي ومركز المحتوى التقني.

كما ستقوم الشركة بإنشاء مركز آخر للخدمات المشتركة العالمية لأنظمة المعلومات وتطوير البرمجيات يخدم عمليات نظم المعلومات لمجموعة "فاليو" الفرنسية العالمية المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات المدمجة الخاصة بأجزاء السيارات الميكانيكية والإلكترونية في أكثر من 30 دولة.

ويشمل نطاق عمل المركز عمليات البيانات الضخمة وأتمتة العمليات وتطوير وتكامل وحدات تخطيط الموارد المؤسسية وتطوير تطبيقات منصة جوجل السحابية، وذكاء الأعمال وخدمات البحث التطوير وغيرها من خدمات البنية التحتية لنظم المعلومات ذات الصلة، وفقا للبيان.

وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون بين الجانبين في بناء قدرات الشباب المصري، وإتاحة التدريب على أحدث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، وخلق فرص عمل للمتدربين.

وقالت وزارة الاتصالات، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرصها على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية التي لديها خطط لتوسيع نطاق عملها وضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، بما يخدم خطط الوزارة التي تهدف إلى زيادة الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحة فرص عمل متميزة للشباب.

وأضافت الوزارة أن مذكرة التفاهم تأتي أيضا تأكيدا على ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر، وتعزز من مكانتها المتميزة كموقع رائد لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات القيمة المضافة العالية.

وقال وائل أبو المعاطي المدير العام لشركة فاليو مصر ومدير خدمات توصيل البرمجيات في المجموعة: "في ظل انعقاد الاتفاقية، لن تقوم فاليو فقط بزيادة قوتها العاملة من المهندسين في مصر، والتي وصلت إلى أكثر من 2000 مهندس، بل سوف تشهد أيضا توسعا هائلا عن طريق مشاركتها في عمليات مجموعاتها الفرعية الخمس".

وأضاف: "من خلال إنشائها لمركز الخدمات المشتركة، ستتمكن فاليو مصر من تطبيق استراتيجية الرقمنة الخاصة بخدمات ما بعد البيع، وستعمل ككيان يدير حركة عمليات الأنظمة المعلوماتية بالمجموعة من خلال المركز الآخر".

وتابع أبو المعاطي: "سوف يرتكز المركزان على أحدث التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والبيانات الضخمة، والبنية التحتية السحابية".

وقال هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة "إيتيدا"، إن توقيع مذكرة التفاهم هو نتاج مجهود مشترك وشراكة استراتيجية بين الهيئة وشركة "فاليو مصر".

وأضافت أن المذكرة تأتي في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز التعاون مع الشركات متعددة الجنسيات وخاصة العاملة في مجال خدمات القيمة المضافة لإنشاء مراكز عالمية للتطوير في مصر، وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية في المجالات التكنولوجية الحديثة، مما يعزز من نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري وزيادة تنافسيته عالميا وصادراته كما وكيفا.

وتعد شركة فاليو مصر أهم مراكز المجموعة لتطوير البرمجيات وأكبر مركز بحث لها، وترتكز أعمالها على تصميم وتطوير وصيانة وحدات وبرامج الأنظمة المدمجة في صناعة السيارات، وفقا للبيان.

وطور مهندسو الشركة بمقر القاهرة العديد من البرامج والتقنيات المبتكرة مثل تقنية ركن السيارات الآلي "Valeo Park4U"، وتقنيات شعاع الليزر "LED"، وتقنية الـ "Stop-Start".