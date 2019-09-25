البورصة تستمر في الصعود.. والمؤشر الرئيسي يقفز 2.4% بمنتصف التعاملات

القاهرة- مصراوي:

قفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 2.4% مع بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 13485 نقطة، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.51%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.69%.

وواصلت بذلك مؤشرات البورصة صعودها خلال الجلسة بعد أن بدأت جلسة التداولات على صعود.

وكانت البورصة واصلت أمس الثلاثاء تراجعها الحاد للجلسة الثالثة على التوالي وسط مبيعات من المستثمرين الأجانب، وإقبال من المصريين والعرب على الشراء، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.2% بنهاية تعاملات أمس، إلى مستوى 13170 نقطة.

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