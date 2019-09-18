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    معدل التضخم في بريطانيا يسجل أقل مستوياته منذ 2016

    03:58 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    معدل التضخم في بريطانيا يسجل أقل مستوياته منذ 2016

    أحد المحال التجارية في بريطانيا

    القاهرة- وكالات:

    ارتفعت أسعار المستهلكين في بريطانيا الشهر الماضي بأبطأ وتيرة لها منذ ديسمبر 2016، مما يعزز القوة الشرائية للأسر قبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة رويترز.

    وتشهد بريطانيا في الوقت الحالي أسرع نمو للأجور في 11 عاما، وفقا لرويترز.

    وذكر المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بمعدل سنوي 1.7% في أغسطس بعد زيادة 2.1% في يوليو الماضي.

    وكان استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته رويترز أشار إلى التوقع بحدوث زيادة 1.9%.

    وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا في يوليو الماضي بنسبة 0.7 % على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ 2012 مع امتداد ضعف السوق في لندن إلى أجزاء أخرى من بريطانيا.

    وجاء الانخفاض رغم الهبوط الحاد لقيمة الاسترليني في أغسطس الماضي مع تصاعد أزمة الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، رغم أن بلوغ التضخم الذروة استغرق أكثر من عام بعدما هبط الاسترليني عقب استفتاء الانسحاب في عام 2016، وتعافى الاسترليني الشهر الجاري.

    وهذا أكبر هبوط لمعدل التضخم السنوي من شهر لآخر منذ أواخر 2014.

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