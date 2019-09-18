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    البريد يفتتح مركزا للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة بعد تطويره

    01:12 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
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    كتب- محمد علاء الدين:

    افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مركزا للبريد للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة الدولي، بعد إعادة إنشائه وتطويره وفقا للمعايير الدولية.

    وقال عصام الصغير إنه تم الاعتماد في تطوير هذا المركز على أحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون واجهة مشرفة لمصر.

    وأضاف الصغير أن تكلفة إعادة إنشاء المركز وتطويره بلغت 80 مليون جنيه، ويخدم نحو 2000 عميل يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساء.

    البريد وزارة الاتصالات مطار القاهرة

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