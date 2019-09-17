رويترز: إنتاج النفط السعودي سيعود بالكامل خلال 3 أسابيع

القاهرة- وكالات:

قال مصدران لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج النفط السعودي سيعود بالكامل على نحو أسرع مما كان متوقعا بادئ الأمر عقب هجمات مطلع الأسبوع على منشأتي إنتاج تابعتين لشركة أرامكو.

وقال أحد المصدرين، إن المملكة تقترب من استعادة 70% من فاقد الإنتاج البالغ 5.7 مليون برميل يوميا عقب الهجمات.

وأضاف أحد المصدرين، أن الإنتاج سيعود بالكامل خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم وتسبب الهجوم على منشأتين لمعالجة النفط تابعتين لأرامكو السعودية المنتجة للخام المملوكة للدولة في بقيق وخريص في خفض إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا، ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل.

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