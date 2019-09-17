التخطيط تفتتح فعاليات اليوم الثاني للمنتدى العربي الدولي للمرأة

القاهرة- مصراوي:

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، في فاعليات اليوم الثاني للمنتدي العربي الدولي للمرأة، تحت عنوان "النساء كمحرك للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ويعقد المنتدى خلال الفترة بين 16 إلى 18 من سبتمبر الجاري، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك تزامنًا مع احتفالات الذكري المئوية للجامعة الأمريكية ، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيانها، إن هناك 3 دول عربية تمتلك أكثر من 60% من معدلات التحاق النساء بالتعليم العالي إلى جانب تسجيل 7 دول أخري لأكثر من 50٪ معدلات الالتحاق و4 دول لأكثر من 45% أو أعلى ليشمل ذلك أكثر دول العالم العربي اكتظاظاً بالسكان متضمنة مصر والجزائر والسعودية والمغرب.

وأكدت الوزارة على أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لعدد كبير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بتمكين المرأة والمتمثلة في المساواة في الوصول إلى الخدمات بما يتضمن خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والتغلب على الأمية، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت الوزارة، أن هناك زيادة في عدد الإناث العاملات تحت قانون الخدمة المدنية في مصر وارتفاع نسبة الإناث في القطاع العام من أقل من 21 % إلى أكثر من 26 % ، وهو ما يمثل نصف الموظفات في مصر.

وأشارت الوزارة، إلى أن أحدث تعديل وزاري في مجلس الوزراء المصري ضم زيادة عدد الوزيرات إلى ثمانية بما يمثل ربع مجلس الوزراء، موضحة أن مصر تمتلك الآن أعلى نسبة مشاركة من الوزيرات مقارنًة بدول مثل الولايات المتحدة والبرتغال وبولندا وبلجيكا وأستراليا لافته إلى زيادة حصة تمثيل المرأة في البرلمان إلى مستوى قياسي بلغ 15%.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه إذا تمكنت المرأة من تحقيق معدلات مشاركة مماثلة في القوى العاملة للرجل ، فإن دخل الأسرة سيزيد بنسبة 25% على الأقل مما يسهم في مضاعفة التأثير الإيجابي على الاقتصاد.

وتابعت، أن الأبحاث بين مجموعة من أكبر الشركات في العالم تشير إلى أن الشركات التي تمتلك أعلى نسبة من النساء التنفيذيات وأعضاء مجالس الإدارة، لديها عائد متوسط على الأصول وحقوق الملكية أعلى بنسبة 74٪ على الأقل من نظرائهن.