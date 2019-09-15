البورصة تنهي تعاملات الأحد على تراجع جماعي لمؤشراتها

كتبت- دينا خالد:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط مبيعات من المستثمرين المصريين.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.58% مع نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 15023 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.44%.

وسجلت تعاملات المصريين خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 66 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 14 مليون جنيه، و52 مليون جنيه، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.64% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 15110 نقاط.