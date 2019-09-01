بنك القاهرة يعتزم إطلاق الإنترنت والموبايل بانكينج للشركات قريبًا

كتبت-منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يعتزم إطلاق خدمة الإنترنت البنكي للشركات قريبًا، والموبايل بانكينج للوصول بالخدمة لمختلف شرائح العملاء لتلبية احتياجاتهم.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأحد أن البنك أطلق خلال الربع الثاني من العام الحالي خدمة الإنترنت البنكي لعملاء التجزئة المصرفية.

وحصل البنك على رخصة القبول الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول من خلال رمز الإستجابة السريع – QR Code -، بهدف دعم خطة البنك المركزي في التحول إلى مجتمع رقمي أقل اعتمادا على النقد وذلك لدعم فئه كبيرة من التجار وتشجيعهم على استخدام الخدمة.

وبحسب البيان فإن البنك وضع خطة تطوير مستمرة بإضافة خدمات جديدة بالإضافة إلى خطة تطوير شاملة لخدمة الهاتف البنكي IVR.