المصرية للاتصالات تتعاقد مع ZTE الصينية لإنشاء معمل ابتكار ومركز تدريب تكنولوجي

التضامن: إضافة 140 ألف أسرة جديدة في تكافل وكرامة خلال العام الجاري

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية تعاون مع شركة"ZTE" الصينية لإنشاء معمل ابتكار ومركز تدريب تكنولوجي، وذلك خلال مشاركة وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات بفعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس في الصين.

وقالت وزارة الاتصالات في بيان اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية تهدف إلى توفير بيئة عمل جاذبة للشباب في مجال الإبداع التكنولوجي في مجالات شبكات المحمول وشبكات الجيل القادم الضوئية - PON NG وشبكات نقل البيانات الرئيسية بسرعات تفوق 100 جيجا باستخدام كوابل الألياف الضوئية.

ووقع الاتفاق عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ودارين زاو نائب الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة ZTE.

ووفقا للاتفاق ستقوم شركة ZTE بتركيب أنظمة الاتصال والمعدات اللازمة للمركز، وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوفير كافة خدمات الاتصالات لتلك الأنظمة لضمان حصول الشباب على المحتوى التعليمي بما يدعم البحث الأكاديمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يذكر أن شركة ZTE الصينية تعمل في مجال تطوير البنية التحتية للثابت والمحمول وتوفير معدات الاتصالات المختلفة كمنظومات الاتصالات اللاسلكية.

واستعرض مسؤولو الوزارة والشركة، المشروعات التي تنفذها الشركة وخططها الاستراتيجية، وكذلك أنشطة وأعمال الشركة في مصر، ومناقشة زيادة استثماراتها في مصر والتعاون في مجالات البنية الأساسية، وبناء القدرات في ظل إنشاء مصر لجامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركز للبحث والتطوير، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.