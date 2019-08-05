مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد.. ووزير المالية: "شعب مصر هو البطل"

القاهرة - (مصراوي)

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن استلام مصر للشريحة الأخيرة من اتفاق "التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولى" التى تُقَّدر بمليارى دولار؛ يُرسخ شهادة الثقة الدولية فى نجاح البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى الشامل.

وأضاف معيط أن اكتمال البرنامج الاقتصادي للإصلاح الشامل، يبعث برسالة طمأنة جديدة للمستثمرين حول العالم، وتيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن الشعب المصرى العظيم هو البطل فى اكتمال عملية الإصلاح الاقتصادى بنجاح، وقال: "لولا صبره وتحمله ما استطاعت الحكومة المضى قدمًا فى مسيرة التنمية".

وأشار الوزير إلى استمرار التعاون الفنى مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة، والتركيز على الإصلاح الهيكلى للقطاعات الاقتصادية الداعمة للصناعة المحلية.

فيما أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية الجيدة التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد تعافيه واستقراره وانطلاقه نحو تحقيق التنمية الشاملة؛ بما يطمئننا بأننا نسير على الطريق الصحيح، حيث حصلت مصر على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥,٦٪، وتحسن هيكل النمو، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، وبلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو ٤٥٪، يليها الصادرات بنحو ٣٤٪، واحتل الجنيه المصرى، وفقًا لوكالة "بلومبرج"، المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد "الروبل" الروسى خلال عام ٢٠١٩.