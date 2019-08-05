أوراسكوم تعلن تفاصيل إنشاء خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

كتبت- شيماء حفظي:

وقع تحالف ثلاثي بين شركات أوراسكوم للإنشاءات، وبومباردييه للنقل، والمقاولون العرب، عقدًا مع الهيئة القومية للأنفاق، لتصميم وإنشاء خطين للمونوريل في مصر.

وقالت شركة أوراسكوم كونشتراكشون، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن التحالف سيكون مسؤولا عن أعمال التشغيل والصيانة لكلا الخطين لمدة 30 عامًا، عند الانتهاء من مرحلة الإنشاء.

وأضافت أن القيمة الإجمالية لعقد التصميم والبناء والتشغيل والصيانة تتجاوز 4.5 مليار دولار (4.1 مليار يورو)، وتتوزع إلى 2.85 مليار دولار حصة بومباردييه للنقل، و900 مليون دولار حصة أوراسكوم كونستراكشون.

وأوضح البيان، أن الاتفاقية تخضع لتوقيعات الوثائق التكميلية.

وقال أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون، في بيان الشركة: "فخورون بكوننا جزءا من هذا المشروع المرموق لبناء وسائل النقل الجماعي عبر القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والجيزة ومدينة 6 أكتوبر".

وسيمتد الخط الأول للمونوريل بطول 54 كيلومترا من شرق القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويبلغ طول الخط الثاني 42 كيلومترا ويربط مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وسيكون الخطان قادرين على نقل 45 ألف راكب في الساعة في كل اتجاه عند الوصول للسعة القصوى، بحسب البيان.

وستكون سرعة التشغيل 80 كيلومترا في الساعة، حيث تستغرق الرحلة إلى العاصمة الجديدة حوالي 60 دقيقة على الخط الأول، وحوالي 42 دقيقة لمدينة 6 أكتوبر على الخط الثاني.

وقالت شركة أوراسكوم كونستراكشون، إنها ستتولى أعمال التصميم وبناء جميع أعمال البنية التحتية والأشغال المدنية بما في ذلك المحطات والهياكل الإرشادية ومباني المستودعات الجديدة.

وستقوم بومباردييه بتصميم وتوريد وتركيب المعدات الكهربائية والميكانيكية "E&M" للخطين بما في ذلك 70 قطارا رباعيا (280 عربة قطار)، من "INNOVIA Monorail 300"، و"BOMBARDIER CITYFLO 650" للإشارات وتقنية التحكم التلقائي في القطار، ومركز التحكم في التشغيل، وأنظمة الاتصالات، ومنصة شاشة للأبواب وجمع الأجرة، وأنظمة توزيع إمدادات الطاقة، وكذلك عوارض التبديل، ومعدات مستودع، بحسب البيان.