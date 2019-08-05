المركزي: 11 بنكا تجاريا شاركوا في وضع معيار الفائدة "كونيا"

كتبت- منال المصري:

قال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي لأسواق النقد والعلاقات الخارجية، إن اللجنة التي شكلها البنك المركزي لتحديد الحد المعياري الجديد لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر عقدت خمس مجموعات عمل منذ مارس 2018 لتحديد الحد المعياري الجديد لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر والذي يقوم على حساب متوسط سعر الفائدة بين البنوك العاملة في مصر.

وأضاف أبو النجا أن مجموعات العمل ضمت 11 بنكا تستحوذ علي 80% من إجمالي التعاملات بالسوق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده البنك المركزي، اليوم الاثنين، لشرح الحد المعياري الجديد لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر، تحت اسم "كونيا"، والذي يقوم على حساب متوسط سعر الفائدة بين البنوك العاملة في القاهرة، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وكان البنك المركزي أعلن يوم الخميس الماضي، إطلاق الحد المعياري الجديد لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر.

وأشار أبو النجا إلى أن مؤشر "كونيا" يقوم على 4 معايير أساسية تتمثل في جودة المعيار، وأسلوب تحديد التسعير، والشفافية، والاستدامة والحوكمة لضمان سلامة المؤشر.

وحضر المؤتمر نعمت حافظ مدير عام بإدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وصفوت صادق وكيل محافظ مساعد لتنفيذ السياسة النقدية، وزكية إبراهيم وكيل محافظ مساعد في أسواق النقد والمال في قطاع الأسواق بالبنك المركزي.