أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في 7 بنوك مع نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية، قرشين، في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا، في بنك البركة إلى 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وهبط سعر صرف العملة الأمريكية في بنك قناة السويس، قرشين، إلى 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

وخفض بنكا كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي سعر الدولار قرشين، إلى 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار، قرشين، في البنك التجاري الدولي إلى 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

بينما حافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك التعمير والإسكان عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.