البورصة ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي مع نهاية تعاملات الأحد

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بمشتريات أجنبية وعربية.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.67% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 13616 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وسجلت تعاملات الأجانب والعرب في الأسهم والسندات خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 1.635 مليار جنيه، و14.7 مليون جنيه على التوالي، وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 1.650 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 صعد بنسبة 1% إلى مستوى 13525 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، وسط اتجاه المستثمرين الأجانب والمصريين نحو الشراء.