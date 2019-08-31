ارتفاع البلطي وتراجع الجمبري.. أسعار السمك اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم السبت، ليتراوح بين 23 و27 جنيها، بسوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس الجمعة.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 50 و65 جنيها، خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، بين 30 و150 جنيها، بينما تراجع سعر كيلو الجمبري، 20 جنيها ليتراوح بين 300 جنيه و340 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري، 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و200 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وحافظ سعر كيلو السمك البوري على مستواه، ليتراوح بين 35 و45 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.