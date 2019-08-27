تراجع طفيف للبورصة مع نهاية تعاملات الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجعا طفيفا بنسبة 0.05% بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 14283 نقطة، في جلسة متقلبة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، واستقر مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا دون تغيير.

وسجلت تعاملات الأجانب والعرب خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 179.1 مليون جنيه، و16 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 195.1 مليون جنيه.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 0.35% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، رغم قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة 1.5% والذي من شأنه دعم السوق، وفقا لمحللين.