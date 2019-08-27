  • عاجل:أجازة رأس السنة الهجرية.. بيان للفلك وشائعة ونفي وشرط حكومي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    تراجع طفيف للبورصة مع نهاية تعاملات الثلاثاء

    03:09 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    تراجع طفيف للبورصة مع نهاية تعاملات الثلاثاء

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجعا طفيفا بنسبة 0.05% بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 14283 نقطة، في جلسة متقلبة.

    كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، واستقر مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا دون تغيير.

    وسجلت تعاملات الأجانب والعرب خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 179.1 مليون جنيه، و16 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 195.1 مليون جنيه.

    وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 0.35% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، رغم قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة 1.5% والذي من شأنه دعم السوق، وفقا لمحللين.

    البورصة المصرية مؤشر البورصة

    الخبر التالى:

    التصديري للكيماويات يطلق مبادرة لإنشاء مجمع صناعي في شرق بورسعيد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان