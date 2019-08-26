أورا للتطوير العقاري تعتزم استثمار 4 أو 5 مليارات جنيه بمشروع "زد" السكني

القاهرة- وكالات:

قال هيثم محمد، الرئيس التنفيذي لشركة "أورا" للتطوير العقاري، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، إن شركته تعتزم استثمار ما بين أربعة وخمسة مليارات جنيه خلال 2019 و2020 في مشروعها السكني "زد" غربي القاهرة، بحسب وكالة رويترز.

ويقع مشروع "زد" على مساحة 165 فدانا بمدينة الشيخ زايد غربي القاهرة، وتنفذه "أورا" بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الحكومية.

وأبلغ محمد، رويترز، على هامش مؤتمر صحفي، أمس الأحد، أن استثمارات مشروع "زد" تبلغ 40 مليار جنيه على 10 سنوات بمبيعات متوقعة 50 مليار جنيه في ست سنوات.

وأضاف، "نجحنا في بيع 900 وحدة بالمشروع حتى الآن بمتوسط سعر بيعي 25 ألف جنيه للمتر، نعتزم طرح 700 وحدة جديدة للبيع في سبتمبر".

وتأسست "أورا" للتطوير العقاري برأسمال مرخص يزيد على مليار جنيه ورأسمال مدفوع 105 ملايين جنيه، وتتبع شركة أورا جلوبال.