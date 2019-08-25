البورصة ترتفع بنحو 1% مع بداية أول تعاملات بعد خفض الفائدة
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.96% مع بداية تعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 14471 نقطة، وهي أول جلسة بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة 1.5%.
كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.74%.
وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 هبط بنسبة 0.17% بنهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 14333 نقطة.
ووصلت أسعار الفائدة بالبنك المركزي بعد قرار الخفض إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.
ومن شأن خفض أسعار الفائدة تحفيز الاستثمار في عدد من القطاعات الأخرى ومنها البورصة، خاصة في ظل التوقعات باستئناف الحكومة برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
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