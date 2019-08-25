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    البورصة ترتفع بنحو 1% مع بداية أول تعاملات بعد خفض الفائدة

    10:33 ص الأحد 25 أغسطس 2019
    البورصة ترتفع بنحو 1% مع بداية أول تعاملات بعد خفض الفائدة

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.96% مع بداية تعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 14471 نقطة، وهي أول جلسة بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة 1.5%.

    كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.74%.

    وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 هبط بنسبة 0.17% بنهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 14333 نقطة.

    ووصلت أسعار الفائدة بالبنك المركزي بعد قرار الخفض إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.

    ومن شأن خفض أسعار الفائدة تحفيز الاستثمار في عدد من القطاعات الأخرى ومنها البورصة، خاصة في ظل التوقعات باستئناف الحكومة برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

    البورصة المصرية مؤشر البورصة خفض الفائدة

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