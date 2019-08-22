ارتفاع الفاصوليا وتراجع العنب.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والفاصوليا، والبامية، والمانجو العويس بين 50 قرشا و5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو الفاصوليا بين 25 و35 جنيها، وسعر كيلو المانجو العويس بين 17 و25 جنيها.

وفي المقابل، تراجعت أسعار كيلو العنب البناتي الأصفر، والأحمر، والتين البرشومي بين جنيه وجنيهين.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 25 و35 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

البامية بين 14 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

التين البرشومي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الكمثرى الثلاجة بين 9 جنيهات و13 جنيها.

المانجو العويس بين 17 و25 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.