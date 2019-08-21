كيف تحركت أسعار الفائدة بالمركزي منذ تحرير سعر الصرف؟ (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

تترقب الأوساط الاقتصادية قرار البنك المركزي، غدا الخميس، لحسم مصير أسعار الفائدة، في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك هذا العام، وسط توقعات بخفضها وذلك لأول مرة منذ فبراير الماضي.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي حركة أسعار الفائدة بالبنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى الآن.