استقرار أسعار الذهب عالميا بعد هبوطة دون مستوى 1500 دولار

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن نزلت دون مستوى مهم في الجلسة السابقة بعد تنامي الإقبال على المخاطرة، مع ترقب المستثمرين اجتماعات لصانعي السياسات تُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي تعطي مؤشرا عن المسار المستقبلي لخفض أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

ولم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 1497.07 دولار للأوقية بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، مرتفعا قليلا فوق أدنى مستوى في أسبوع تقريبا البالغ 1492.10 دولار والذي سجله في الجلسة السابقة.

وهبط الذهب 1.2% أمس الاثنين، متراجعا دون المستوى المهم البالغ 1500 دولار ومسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 19 يوليو الماضي.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1507.80 دولار.

وتتنامي الآمال بضخ تحفيز إضافي بعد تقارير عن أن ألمانيا تستعد لزيادة الإنفاق المالي واتخاذ بنك الشعب الصيني لخطوات لخفض تكاليف اقتراض الشركات.

وفي غضون ذلك، استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الوقت الذي ارتفعت فيه العوائد على السندات الحكومية الأمريكية بفضل تحسن الإقبال على الأصول العالية المخاطر، وفقا للوكالة.

ويركز المستثمرون في الوقت الحالي على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يوليو الماضي المقرر صدوره غدا الأربعاء ومنتدى جاكسون هول الذي ينظمه المجلس الذي يعقد في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن السياسة النقدية، ويترقب المستثمرون قمة مجموعة السبع التي تنعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 16.93 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3% إلى 852.78 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.3% إلى 1478.27 دولار.