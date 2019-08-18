فاروق: البنك الأهلي أصدر 314 ألف بطاقة ميزة حتى نهاية الشهر الماضي

كتبت منال المصري:

قال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن البنك انتهى من إصدار 314 ألف بطاقة ميزة مدفوعة مقدمًا حتى نهاية الشهر الماضي.

وأضاف فاروق لمصراوي أن البنك يعمل على إطلاق بقية المنتجات من بطاقة ميزة أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية في أقرب وقت مثل "ميزة مرتبات ودبت".

ويهدف البنك لتفعيل توصيات المجلس القومي للمدفوعات والخاصة بإصدار بطاقات دفع وطنية بغرض تقليل حجم تداول النقود بالسوق المحلية، بحسب فاروق.

وقال إن البنك وضع جدول زمني بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعريف ونشر بطاقة ميزة وعقد لقاءات مع شرائح المجتمع المختلفة وذلك لتوعية المواطنين والإجابة على كافة استفساراتهم وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما ومحافظ الفون كاش وذلك حتى يتسنى لهم سداد التزاماتهم المالية واستخدامها في كافة تعاملاتهم المالية اليومية .

وأصدر البنك الأهلي أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل اسم "بطاقة ميزة " خلال شهر يونيو 2018 في إطار المرحلة التجريبية لطرح المنتج.

وقال فاروق إن البنك ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وإرساء مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، حيث يحرص البنك على التوسع في تطبيق هذا المفهوم الأمر الذي يؤدي لتقليل التعامل النقدي بالأسواق وتحويل المجتمع إلى مجتمع لا نقدي ويساعد على نشر مبدأ الشمول المالي.