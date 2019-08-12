أرباح "أرامكو" تتراجع 12% خلال 6 أشهر لكنها تظل الأكثر ربحية في العالم

القاهرة- وكالات:

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، انخفاض صافي ربحها 12% في النصف الأول من العام الجاري، لكنها ظلت أكثر شركات العالم ربحية.

وبحسب وكالة رويترز، أعلنت أرامكو، عن تحقيق صافي ربح 46.9 مليار دولار.

وبالمقارنة، حققت أبل، أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث الربحية، 31.5 مليار دولار، فيما حققت شركة النفط الأمريكية المنافسة إكسون موبيل نحو 5.5 مليار دولار، بينما حققت رويال داتش شل نحو 8.8 مليار دولار.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو في بيان "رغم انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2019، فقد واصلنا تحقيق أرباح وتدفقات نقدية حرة قوية مدعومة بقدرتنا في الحفاظ على مستويات أدائنا التشغيلي وإدارة المصاريف والانضباط المالي".

وحققت الشركة إجمالي إيرادات، بما في ذلك الدخل الآخر المرتبط بالمبيعات، في النصف الأول بقيمة 163.88 مليار دولار انخفاضا من 167.68 مليار دولار قبل عام. وزادت التدفقات النقدية الحرة 6.7% إلى 38 مليار دولار، وفقا لرويترز.

وقالت أرامكو إن انخفاض أرباحها يرجع بشكل أساسي إلى تراجع نسبته 4% في متوسط سعر البيع المحقق للنفط الخام من 69 دولارا إلى 66 دولارا للبرميل، وزيادة تكاليف المشتريات والإنتاج والتصنيع، وقيمة تكاليف الاستهلاك والإطفاء.

وقالت شركة النفط، إن الانخفاض خفف من أثره جزئيا تراجع بقيمة 2.62 مليار دولار في ضريبة الدخل.

وتتوسع أرامكو في التكرير في الداخل السعودي، وكذلك في أسواق جديدة على الأخص في آسيا.

وتخطط الشركة لزيادة طاقتها التكريرية، داخل السعودية وفي الخارج، إلى ما يتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميا، من نحو خمسة ملايين برميل يوميا حاليا.

كما تتوسع أرامكو لتجارة المنتجات البترولية، ذراع أرامكو التجارية، أيضا في الخارج للتنافس على نحو أفضل مع شركات التجارة العالمية.

وقال الناصر "تتمتع أرامكو بملاءة مالية قوية تمكنها من مواصلة الاستثمار لتحقيق النمو في المستقبل"، وفقا لرويترز.

ودفعت أرامكو توزيعات بقيمة 46.4 مليار دولار للحكومة بما في ذلك توزيع خاص بقيمة 20 مليار دولار، ارتفاعا من 32 مليار دولار قبل عام.

وأعلنت أرامكو عن بياناتها المالية للمرة الأولى في وقت سابق من العام الجاري، عن أرباحها لعام 2018 بهدف الحصول على تصنيف والبدء في إصدار سندات دولية.

وتهدف الشركة لتدشين طرح عام أولي بحلول 2020-2021 بعد أن أجلت الطرح من عام 2018.

والطرح العام الأولي لأرامكو حجر الزاوية في مسعى لتحقيق تحول في اقتصاد السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي، والتنوع بعيدا عن الاعتماد على إيرادات النفط.

وتوقف العمل على الطرح العام الأولي في 2018 حين حولت أرامكو اهتمامها إلى الاستحواذ على حصة 70% من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات.

وقالت أرامكو إن إنتاج النفط الخام بلغ عشرة ملايين برميل يوميا في الستة أشهر الأولى من العام دون تغيير يذكر تقريبا عن نفس الفترة من 2018.

وأعلنت ريلاينس أن أرامكو وقعت خطاب نوايا لشراء حصة 20% في أنشطة ريلاينس لتحويل النفط إلى كيماويات، في إحدى أكبر عمليات الاستثمار الأجنبي على الإطلاق في الهند، بحسب وكالة رويترز.