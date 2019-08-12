"التنظيم والإدارة": مشروع قرار لتوفير بيانات وحدات الجهاز الحكومي رقميا

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الاثنين، إنه انتهى من مشروع قرار استحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف الجهاز أنه أرسل مشروع القرار إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستطلاع رأيها في مشروع القرار وذلك باعتبار أن الوزارة هي المسئولة عن تقديم الدعم الفني لهذا التقسيم.

ويتكون التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي من ثلاثة تقسيمات تنظيمية فرعية وهي: التقسيم التنظيمي الفرعي للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، والتقسيم التنظيمي الفرعي للنظم والتطبيقات والدعم الفني، والتقسيم التنظيمي الفرعي للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، حيث أوضح القرار اختصاصات تلك التقسيمات، بحسب الجهاز.

وذكر الجهاز أن هذا التقسيم التنظيمي المختص بنظم المعلومات والتحول الرقمي عبر تجميع وتخزين واسترجاع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالوحدة وأعمالها وأنشطتها وخدماتها يهدف إلى توفير هذه المعلومات والبيانات في صورة رقمية لصناع القرار والموظفين بها والمتعاملين معها بما يساهم في قيام الوحدة بأعمالها بكفاءة وفعالية.

ويتولى التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي ممارسة عدة اختصاصات منها وضع الإطار العام لخطة نظم المعلومات والتحول الرقمي للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وإعداد الخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات الخاصة بالتحول الرقمي للوحدة بالمشاركة مع كافة التقسيمات التنظيمية المعنية داخل الوحدة وعرضها على السلطة المختصة.

كما يتولى هذا التقسيم وضع مؤشرات قياس التحول الرقمي للتأكد من تحقيق المستهدفات واستدامة عمليات الرقمنة والميكنة لأعمال وخدمات الوحدة، وأيضًا توفير البنية التحتية المعلوماتية لإنجاز أعمال وأنشطة الوحدة، وتطوير وتوفير وصيانة وتحديث وتأمين النظم والتطبيقات وقواعد البيانات اللازمة لجميع مجالات عمل الوحدة، وفقا للجهاز.

ووضع القرار شرطا في من يشغل إحدى الوظائف بالتقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي وهو اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية التي تحددها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب الجهاز.

وقال الجهاز إنه بناءً على هذا القرار يتعين على السلطة المختصة بجميع الوحدات المعنية التقدم للجهاز بمقترح تطوير أو استحداث التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي وتقسيماته الفرعية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.