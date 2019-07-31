مفاجأة.. 1.2% من الأسر المصرية تشاهد التليفزيون بالأبيض والأسود

القاهرة- مصراوي:

ما زال 1.2% من الأسر المصرية يملكون تليفزيونًا أبيض وأسود حتى الآن، وفقًا لما تظهره نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017- 2018.

وبحسب نتائج البحث فإن 95.7% من الأسر المصرية يملكون تليفزيونًا ملونًا أو شاشة LCD، بينما يمتلك 94.9% من الأسر المصرية دشًا أو توصيلة دش.

ورغم أن الفيديو لم يعد يلقى رواجًا مع ظهور الدش والإنترنت إلا أن نحو 0.5% من الأسر المصرية لديها جهاز فيديو أو دي في دي، بحسب نتائج البحث.

ويمتلك 96.5% من الأسر المصرية ثلاجة، بينما يمتلك 49.1% من الأسر غسالة ملابس كهربائية و28.6% من الأسر يملتكون غسالة ملابس أوتوماتيك، و12.2% من الأسر يمتلكون جهاز تكييف.

وبحسب البيانات فإن 76.1% من الأسر تمتلك جهاز محمول عاديًا، بينما تمتلك 49.1% من الأسر جهاز محمول سمارت، كما يشترك 26.2% من الأسر المصرية في التلفيون الأرضي.

وتقول البيانات إن 23.3% من الأسر في مصر تمتلك كمبيوتر شخصيًا أو لاب توب، وتبلغ نسبة الذين يمتلكون آيباد أو تابلت 4.2% من الأسر.

وتشير البيانات إلى أن 28.1% من الأسر المصرية تشترك في الإنترنت.

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