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    البنك الدولي يحول 65 مليون دولار لصندوق التمويل العقاري

    04:34 م الأربعاء 03 يوليو 2019
    البنك الدولي يحول 65 مليون دولار لصندوق التمويل العقاري

    مي عبد الحميد

    كتبت - منال المصري:

    قالت مي عبد الحميد، رئيسة صندوق ضمان التمويل العقاري، لمصراوي، إن البنك الدولي حوّل 65 مليون دولار لصندوق ضمان التمويل العقاري قبل نهاية الشهر الماضي.

    وأضافت أن هذه الشريحة من القرض المتفق عليه بين الجانبين، تهدف لمساعدة صندوق التمويل العقاري على مواصلة تقديم الدعم النقدي لشريحة محدودي الدخل للحصول على وحدة سكنية مدعمة.

    وأوضحت عبدالحميد، أن إجمالي التمويلات التي سحبها الصندوق من البنك الدولي بلغ 320 مليون دولار من إجمالي الاتفاقية الموقعة بين الطرفين البالغة 500 مليون دولار قبل 3 سنوات.

    ويقدم صندوق التمويل العقاري دعما يتراوح بين 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه على الوحدة السكنية وذلك حسب حالة العميل وإجمالي الدخل الشهري.

    وكان البنك المركزي أعلن في فبراير الماضي التوقف عن دعم مبادرة التمويل العقاري لشريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل مع استمرار المبادرة على شريحة محدودي الدخل فقط، وتتولى وزارة المالية بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري دعم الفائدة بداية من الإعلان العاشر.

    وكانت لبني هلال نائبة محافظ البنك المركزي قالت في تصريحات سابقة، إن الجهاز المصرفي ضخ تمويلات بقيمة تتجاوز 20 مليار جنيه منذ 2015 إلى بداية 2019 بفائدة تتراوح بين 5% و7% متناقصة لشريحة محدودي الدخل، وبفائدة 8% لشريحة متوسطي الدخل، وبفائدة 10.5% لفوق متوسطي الدخل.

    صندوق التمويل العقاري البنك الدولي مي عبد الحميد

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