أسعار المكرونة تنخفض بالأسواق والكيلو يصل إلى 8 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار المكرونة بالأسواق، خلال الشهر الجاري، نتيجة تراجع أسعار الدقيق بنحو ألف جنيه للطن الواحد، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المكرونة تراجعت خلال الشهر الجاري بالأسواق، ليصل سعر الكليو المعبأ لما يتراوح بين 7 و8 جنيهات مقابل 10 جنيهات، وسعر الكيلو السائب يصل إلى 6 جنيهات مقابل 8 جنيهات.

وكانت أسعار الدقيق تراجعت بنحو ألف جنيه للطن الواحد، ليصل الطن إلى 4500 جنيه، خلال الفترة الماضية، بحسب ما قاله عبد الرحمن المرشدي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وصاحب "شركة المرشدي- مطاحن 72"، لمصراوي في وقت سابق.