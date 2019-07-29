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نيفين جامع: 6.4 مليار جنيه إجمالي منح "جهاز المشروعات" منذ إنشائه

11:31 ص الإثنين 29 يوليو 2019
نيفين جامع: 6.4 مليار جنيه إجمالي منح "جهاز المشروعات" منذ إنشائه

نيفين جامع

كتبت- منال المصري:

كشفت نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن أن الجهاز نجح في ضخ منح بقيمة 6.4 مليار جنيه خلال 17 عاما، منذ نشأة الجهاز وحتى الآن، لدعم تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة في البنية التحتية وتنمية المجتمع.

وقالت نيفين جامع إن هذه المنح ساهمت في توفير 82.4 مليون يومية عمل على مدار الـ 17 عاما.

جاء ذلك خلال مؤتمر لجهاز تنمية المشروعات، اليوم الاثنين، لاستعراض استراتيجية ونتائج برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة تحت اسم "مشروع تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة"، والذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها المعنية.

وحضر المؤتمر أحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، وممثلو الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية.

نيفين جامع قروض جهاز المشروعات

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