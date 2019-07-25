تراجع أسعار الدواجن والبيض يواصل الارتفاع مع نهاية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين للكيلو الواحد في المزرعة، اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها الأحد الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وقال السيد، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة تراجع إلى 24 جنيها مقابل 26 جنيها، لتصل إلى 28 جنيها في السوق مقابل 30 جنيها، الأحد الماضي.

وأرجع السيد تراجع الأسعار إلى انخفاض الطلب على الشراء خلال الفترة الأسبوع الجاري.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة ارتفع إلى 28 جنيها مقابل 27 جنيها، ليباع بنحو 34 جنيها في الأسواق.

وواصلت أسعار كرتونة البيض، ارتفاعها، لتصل إلى 33.5 جنيه بالمزرعة مقابل 32.5 جنيه وذلك بعد أن ارتفعت 3 جنيهات في أول الأسبوع، لتباع حاليا في الأسواق بنحو 39 جنيها، وفقا لقول عبد العزيز السيد.

وقال رئيس الشعبة إن سعر الكتكوت يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.