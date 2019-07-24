مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

تباين أداء مؤشرات البورصة، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، فيما تراجع مؤشرها الرئيسي وسط ضغوط بيعية عربية وأجنبية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.5% إلى مستوى 13617 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 59.2 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 8 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 67.4 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات يوم الاثنين، بدعم من مشتريات الأجانب، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.8% إلى مستوى 13684 نقطة.