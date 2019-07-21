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    هيئة الاستثمار تصدر ضوابط التصدير للشركات العاملة بالمناطق الحرة

    11:33 ص الأحد 21 يوليه 2019
    هيئة الاستثمار تصدر ضوابط التصدير للشركات العاملة بالمناطق الحرة

    وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

    كتب- مصطفى عيد:

    أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بضوابط التصدير للشركات العاملة بالمناطق الحرة، لمتابعة مدى التزامها بنسب التصدير المُقررة لها، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.

    ونص القرار على إخطار كافة المشروعات بالمناطق الحرة بالالتزام بنسب التصدير المقررة لها خلال عام 2019، وأنه حال عدم التزامها بتلك النسب يتم عرض موقفها على السلطة المختصة بالهيئة، لتقرير ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.

    كما قررت الهيئة تشكيل مجموعة عمل من إدارتي التنفيذ والبحوث بكل منطقة لمراجعة نسب التصدير لمشروعات المنطقة بصفة دورية كل 3 أشهر، على أن يتم احتساب نسب التصدير (محلي- خارجي)، وفقًا لبيانات المعاينات الفعلية وليس الإقرارات، وفقا للبيان.

    وقالت الهيئة إنه بداية من أول يناير2020 سيتم احتساب نسبة الصادرات للسوق الخارجي لمشروعات المنطقة عن العام السابق 2019، وحصر المشروعات غير الملتزمة بنسب التصدير المقررة لها والعرض بها على السلطة المختصة.

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    الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة الاستثمار التصدير

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