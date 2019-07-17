تراجع جماعي للبورصة مع نهاية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مبيعات محلية وعربية في كل من الأسهم والسندات خلال الجلسة.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.58% مع نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 13642 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.35%.

وسجلت تعاملات المصريين والعرب في كل من الأسهم والسندات خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 1.319 مليار جنيه، و33.4 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 1.352 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.69% إلى مستوى 13721 نقطة، وسط اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء.