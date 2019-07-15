وفد من غرفة التجارة الأمريكية يزور البترول ويبحث تطورات القطاع في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية إن وفدًا من غرفة التجارة الأمريكية التقى عدد من قيادات الوازرة لمناقشة التطورات التي يشهدها قطاع البترول المصري.

وبحسب البيان فإن مايرون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشئون الدولية بغرفة التجارة الأمريكية كان على رأس الوفد من أعضاء الغرفة.

وناقش الجانبان التطورات التي يشهدها قطاع البترول المصري والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مختلف مجالات الصناعة البترولية.

وقال البيان إن قطاع البترول زاخر بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تمثل أرضية صلبة لتوسع أنشطة الشركات العالمية العاملة في مصر وجذب شركات جديدة.

وبحسب البيان فإن قطاع البترول في مصر يتمتع بعلاقة شراكة ناجحة ومتميزة مع الشركات الأمريكية العاملة في مصر والتي تعد نموذجا يحتذى به.

وأشاد البيان بأداء هذه الشركات في أنشطة البحث عن البترول وإنتاجه والتسويق والتوزيع وتنفيذ المشروعات البترولية، والتي تدعم علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر البيان إن مسئولي وزارة البترول استعرضوا برنامج التطوير والتحديث الجاري تنفيذه والذي يشمل كافة التخصصات في الصناعة البترولية والتركيز على إعداد الكوادر الشابة لتأهيلها لتولي المناصب القيادية في الفترة القادمة.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض أهداف قانون تنظيم سوق الغاز كإطار قانوني وتنظيمي والذي بموجبه تم إنشاء الجهاز التنظيمي لسوق الغاز والذي يعد أحد العوامل المهمة في خطوات مصر للتحول لمركز إقليمي محوري لتجارة وتداول البترول والغاز.

ونقل البيان عن مايرون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، قوله إن إشادته بالنتائج التي حققها قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة في مختلف الأنشطة البترولية منوها بالبرنامج الطموح الذى يتم تنفيذه لتطوير وتحديث قطاع البترول وما يتضمنه من برامج عمل متكاملة ومهمة وخاصة برنامج إعداد الكوادر البشرية ورفع مستوى الأداء.

وأضاف أن الغرفة مستمرة في تقديم الدعم والدورات التدريبية للعاملين بالإدارة المتوسطة حيث تم إعداد برامج تدريبية ومدربين على مستوى متميز لـ 50 فرداً من الإدارة المتوسطة كمرحلة أولى سيتبعها مرحلة أخرى تشمل تدريب المزيد من العاملين.

كما أثنى بريليانت على الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول لتنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بما يسهم في تحقيق الفائدة المشتركة لكل الأطراف، وفقًا للبيان.

وأشاد نائب رئيس الغرفة بمشاركة الشركات الأمريكية في مختلف الأنشطة البترولية والرؤية الاستراتيجية لوزارة البترول في التعامل مع الشركات العالمية لتحقيق المصالح المتوازنة المشتركة والتي كان لها دور مهم في التوسع في حجم أنشطة الشركات الأمريكية العاملة في مصر ودخول شركات جديدة مثل إكسون موبيل في مجال البحث عن البترول والغاز لأول مرة في مصر.