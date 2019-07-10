41 % نموا في أرباح فروع سامسونج إلكترونيكس مصر النصف الأول من 2019

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، عن نمو أرباح فروعها بالمحافظات بنسبة تجاوزت 41% في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

قال أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، إن هذا النمو يرجع إلى العديد من العوامل أهمها التعاون بين سامسونج وشركائها من الموزعين الذين ساهموا في زيادة المبيعات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق استراتيجية سامسونج التوسعية في جميع المحافظات المصرية.

وأضاف في بيان صحفي، تمتلك سامسونج الآن 73 منفذ بيع لمنتجاتها يتركز حوالي 38% منها في القاهرة الكبرى، و18% في مدن صعيد مصر، و18% في مدن الدلتا، إلى جانب 8% في كل من الإسكندرية ومدن القناة.

كما أعلنت سامسونج عن العديد من الشراكات مع عدد من البنوك المصرية وشركات تمويل الأفراد لتوفير برامج تقسيط للمستهلك المصري وعلى خطط تقسيط طويلة المدى تصل الى 18 شهر على بعض المنتجات و بنسبة فائدة 0%.