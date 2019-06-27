وزارة الاتصالات تفتح باب التقدم لمنحة التدريب في مجال الألياف الضوئية

كتب- محمد علاء الدين:

أعلن كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمعهد القومي للاتصالات، عن فتح باب التقدم للالتحاق بمنحة التدريب في مجال الألياف الضوئية، والتي تستهدف تدريب 1500 من الفنيين المصريين من خريجي المعاهد الفنية المتخصصة في مجالي الاتصالات والحاسبات.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الخميس، ينعقد التدريب في مقر المعهد القومي للاتصالات بالقرية الذكية بدءاً من شهر سبتمبر المقبل.

وقالت الوزارة إن المتدرب سيحصل خلال المنحة على المعرفة الأساسية، والخبرات التطبيقية والفنية والمهنية في مد وتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية مما يتيح للمتدرب فرص عمل واعدة ومتميزة في هذا المجال.

وأضافت الوزارة أن هذه المنحة تأتي انطلاقاً من حرصها والجهات التابعة لها على توفير كوادر مصرية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل في هذا المجال.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ضوء المشروعات القومية الكبرى والمدن الذكية الجاري والمستهدف تنفيذها والتي تعتمد في بنيتها الأساسية على شبكات الألياف الضوئية وعمليات إنشاء ومد وتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية في المنشآت والمباني السكنية.

وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمعهد القومي للاتصالات وقعت بروتوكول تعاون ثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتطوير القدرات الفنية والمهنية في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية.

وجاء توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات لتطوير البنية الأساسية لخدمات الاتصالات في كافة قطاعات الدولة، وذلك بالاعتماد على شبكات الألياف الضوئية، خاصة في ضوء المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها على المدى القصير والمتوسط، بحسب البيان.

وتضمنت مراحل تنفيذ المنحة تقديم برنامج تدريبي متخصص لتدريب المدربين تم تنفيذه في سبتمبر الماضي بالتعاون مع شركة "Corning" العالمية المتخصصة في مجال الألياف الضوئية، حيث تم نقل المعرفة لعدد 20 مدربا، وفقا للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تدريب هؤلاء المدربين على العمليات النظرية والعملية والخبرات التطبيقية والمهارات اللازمة في عملية إنشاء وتركيب المعدات، ومد وتركيب وتشغيل شبكات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى تجهيز معمل متكامل للتدريب على أحدث المواصفات العالمية يضم أحدث أجهزة ومعدات الالياف الضوئية.

وخصصت المنحة رابطا للتسجيل والاستفسارات على موقع المعهد القومي للاتصالات (www.nti.sci.eg/fibertot) بالإضافة إلى البريد الإلكتروني fibertech@itida.gov.eg والخط الساخن (16248)، حيث بدأ التسجيل على الموقع اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي 21 يونيو ويستمر لمدة شهر، بحسب البيان.