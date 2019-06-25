عكاشة لمصراوي: الودائع بالبنك الأهلي تتجاوز 1.1 تريليون جنيه

كتبت- منال المصري:

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن إجمالي محفظة الودائع تجاوزت 1.1 تريليون جنيه نهاية الشهر الماضي.

وأضاف عكاشة لمصراوي، على هامش الاجتماعات السنوية الـ 26 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" في موسكو، أن عدد عملاء البنك وصل إلى 11.7 مليون عميل، مشيرا إلى أن إجمالي حقوق الملكية والاحتياطيات والأرباح المحتجزة للبنك وصل إلى 102 مليار جنيه في نهاية الشهر الماضي.

وأشار عكاشة إلى أن البنك الأهلي يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ رأس المال المدفوع 35 مليار جنيه وهو ما يؤهله للانتشار الخارجي والداخلي، وتعزيز العلاقات مع المراسلين بالخارج.

وذكر أن البنك يقدم كافة المنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة بجودة عالية مثل ميكنة المدفوعات الإلكترونية، وإصدار بطاقة "ميزة" أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية.

وقال عكاشة إن البنك يحافظ على صدارته في تقديم شهادات مرتفعة العائد، حيث يقدم شهادة الاستثمار بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي بفائدة 15.75% التي يبلغ أجلها عام واحد، وكذلك الشهادات الادخارية الثلاثية التابعة للبنك والتي يتراوح العائد عليها بين 15 و15.25% سنويا حسب دورية صرف العائد.

وأكد رئيس البنك الأهلي على دور البنك في تمويل المبادرات، حيث ضخ 17 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي كان أطلقها البنك المركزي بعائد منخفض لهذه الفئات.