طرح 256 مصنعا بالمجمعات الصناعية كاملة المرافق بالعاشر من رمضان

القاهرة – مصراوي:

يطرح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، سحب كراسة شروط تملك 256 مصنعا كامل التجهيزات والمرافق (مياه، صرف، كهرباء).

وقال الجهاز، في بيان اليوم الإثنين، إنه سيبدأ اليوم طرح كراسة الشروط، كمرحلة أولى من المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، في إطار استراتيجية التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الصناعية والإنتاجية.

ويستهدف الجهاز، تشجيع أصحاب الخبرة والشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات وتطوير أنشطتهم الصناعية والإنتاجية ليزيد مردودها الاقتصادي وترتفع قدراتها علي توفير المزيد من فرص العمل، بحسب البيان.

وتضم تلك المجمعات العديد من الأنشطة منها (الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الصناعات البتروكيماوية، الصناعات النسيجية، الصناعات الغذائية مع إعطاء أولوية أولى في التخصيص للصناعات المغذية للصناعات الهندسية).

وأوضح البيان، أنه يمكن للراغبين في إقامة هذه المشروعات التقديم لأكثر من وحدة بحد أقصى 4 وحدات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو فرع الجهاز بمدينة العاشر من رمضان.

ويتطلب التقديم، توافر عدة شروط ومنها ( آلا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، أن يكون لديه خبرة عملية سابقة وألا يكون المتقدم موظفاً بالحكومة أو أي من هيئاتها أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو من العاملين لدى القطاع الخاص المؤمن عليهم ( وفى حالة ما إذا كان موظفاً فيلتزم بتقديم استقالته فور تخصيص الوحدة له- للتفرغ لإدارتها والعمل فيها)، وأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في البيان، إن هذه المشروعات سيتم دعمها ماليا وفنيا وتسويقيا من خلال الجهاز وإن هناك خطة طموحة للتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتوسع في توفير مصانع بالمجمعات الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية.