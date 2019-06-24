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    المصريون يستخدمون منتجات بقيمة 131 مليار جنيه من جوجل سنويًا

    12:18 م الإثنين 24 يونيو 2019
    المصريون يستخدمون منتجات بقيمة 131 مليار جنيه من جوجل سنويًا

    سلمى محمد، مدير التسويق بشركة جوجل

    كتب- محمد علاء الدين

    قالت سلمى محمد، مدير التسويق لشركة جوجل في مصر، إن تقرير جوجل عن مصر أوضح أن هناك 3 منتجات من جوجل يفضلها المصريين وهي خرائط جوجل ومحرك البحث واليوتيوب.

    وبحسب التقرير بلغت قيمة المنتجات التى يستخدمها المصريين من جوجل نحو 131 مليار جنيه إذا ما تم دفع قيمة مالية مقابل الاستخدام.

    وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بالقاهرة أن 2 من كل 5 يستخدم محرك البحث جوجل في مصر، وواحد من كل 3 مصريين يبحث عن وظيفة حديدة، 1 من كل 5 أمهات تبحث على جوجل عن طريقة تربية الأبناء.

    كذلك هناك 84٪ من المصريين يبحثون على الإنترنت من خلال محرك البحث جوجل وذلك عبر الموبايل للحصول على معلومات عن المنتج قبل شراءه، وهذا يساعدهم في توفير 23 ساعة سنويًا.

    وقال سلمى أن 1 من كل 3 مصريين يبحثون عن مطعم من خلال خرائط جوحل، و63% يستخدمون خرائط جوجل للحصول على إرشادات عن الطرق.

    وأضافت أن 2 من كل 5 مصريين يشاهدون فيديوهات على اليوتيوب، واللافت للنظر أن 77٪ من مستخدمي اليوتيوب في مصر يشاهدون المحتوى الإبداعي التعليمي لتنمية المهارات الشخصية مثل كيف تصلح سياراتك بنفسك وغيرها من الفيديوهات.

    وبحسب التقرير تساعد جوجل في دعم الاقتصاد المصري بقيمة 5.2 مليار جنيه سنويًا.

    سلمى محمد شركة جوجل يوتيوب

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