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    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم

    03:11 م الأحد 23 يونيو 2019
    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم

    البورصة

    كتبت- دينا خالد:

    شهدت البورصة تراجعًا جماعيًا، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

    وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19% إلى مستوى 14017 نقطة.

    كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08%.

    وسجلت تعاملات المصررين صافي بيع بقيمة 2.1 مليار جنيه في كلًا من الأسهم والسندات، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 2 مليار جنيه، و14 مليون جنيه، على التوالي.

    وكان المؤشر الرئيسي تراجع بنسبة 0.63% عند مستوى 14043 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.

    مؤشرات البورصة البورصة المصرية

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