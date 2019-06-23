تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

شهدت البورصة تراجعًا جماعيًا، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19% إلى مستوى 14017 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08%.

وسجلت تعاملات المصررين صافي بيع بقيمة 2.1 مليار جنيه في كلًا من الأسهم والسندات، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 2 مليار جنيه، و14 مليون جنيه، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي تراجع بنسبة 0.63% عند مستوى 14043 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.