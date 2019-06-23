تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم
كتبت- دينا خالد:
شهدت البورصة تراجعًا جماعيًا، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.
وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19% إلى مستوى 14017 نقطة.
كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08%.
وسجلت تعاملات المصررين صافي بيع بقيمة 2.1 مليار جنيه في كلًا من الأسهم والسندات، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 2 مليار جنيه، و14 مليون جنيه، على التوالي.
وكان المؤشر الرئيسي تراجع بنسبة 0.63% عند مستوى 14043 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.
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