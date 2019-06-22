الوكيل: منتدي الأعمال المصري الموزمبيقي فرصه لتعزيز التعاون الاقتصادي

كتبت- منار الرخ:

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي يمثل فرصة هائلة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين ليس في مجال التجارة وإنما في العديد من المجالات.

وأشار الوكيل خلال كلمته في افتتاحية المنتدى اليوم السبت إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الأقليمية وبصفة خاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي انطلقت مفاوضاتها من القاهرة.

ولفت الوكيل إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص المصري ونظيره بالدول الأفريقية لتنفيذ المشاريع المشتركة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن أكبر 10 شركات مصرية قامت خلال السنوات الـ 6 الماضية باستثمار ما يقرب من 10 مليارات دولار في 21 دولة أفريقية في مشاريع تغطي البنية التحتية والتصنيع والزراعة والخدمات.

وطالب الوكيل بأهمية الانتهاء من طريق الإسكندرية كيب تاون السريع، وربط الموانئ بخطوط شحن مباشرة لاستخدام كل دولة كمحور للآخر في منطقتها، خاصة في إطار طريق الحرير الجديد.