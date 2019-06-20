المالية توضح كيفية سداد المستحقات الحكومية إلكترونيا في أيام العطلات

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، كتابًا دوريًا يتضمن تيسيرات جديدة تُسهم فى تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية والجمركية والضريبية، على ضوء نتائج التطبيق العملي.

وأضافت أنه تم وضع آلية محددة للعمل أيام الأجازة الأسبوعية "الجمعة، والسبت"، والعطلات الرسمية، التي تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك خلالها في إجازة.



وكانت وزارة المالية تلقت العديد من الاستفسارات من بعض الجهات الحكومية التي تعمل أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، عن كيفية سداد المستحقات الحكومية باستخدام التحصيل الإلكتروني خاصة أن "مدفوعة المواطن" غير متوفرة بسبب إجازة البنوك خلال هذه الأيام.



وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، إنه تقرر تحصيل المبالغ التي تتراوح بين 500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه من متلقي الخدمات الحكومية، فى أيام الأجازة الأسبوعية والعطلات الرسمية، من خلال استخدام البطاقات البنكية للمواطنين، على ماكينات التحصيل "GPOS".

وأضاف عواد أنه إذا لم يتقدم المواطن ببطاقة بنكية فيتم التحصيل نقدًا، مع تحصيل نسبة المصاريف الإدارية.

وأشار إلى أنه خلال أيام الأجازة الأسبوعية والعطلات الرسمية، يتم التحصيل بالبطاقة البنكية للمواطن للمبالغ الأكثر من أربعة آلاف جنيه، وفي حالة عدم تقدم المواطن ببطاقة بنكية فيتم التحصيل نقدًا بدون المصاريف الإدارية.



وذكر عواد أنه يتم تحصيل المبلغ الواجب سداده ونسبة المصاريف الإدارية بإيصال واحد "33 ع. ح"، على أن يتم تفصيل المبالغ بالإيصال، وتحرير حافظة توريد "37 ع. ح" بقيمة المصاريف الإدارية للإضافة إلى حساب إيرادات الباب الثالث "إيرادات أخرى".

وأوضح أن نسبة المصاريف الإدارية تعادل 5% من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى 7 آلاف جنيه، لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار متلقي الخدمات الحكومية، السداد بغير إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

وأعطى عماد عواد، توجيهاته للمسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء في الكتاب الدوري وتنفيذه بكل دقة، وفقا للبيان.