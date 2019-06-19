الاتصالات: معدلات تصدير الخدمات الرقمية وصل لـ 3.6 مليار دولار هذا العام

كتب- محمد علاء الدين:

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الطلب على وظائف وخدمات وخبرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء داخل أو خارج مصر تعاظم خلال السنوات الماضية.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن معدلات تصدير الخدمات الرقمية تزايدت لتصل إلى 3.67 مليار دولار خلال العام الحالي، وتستهدف الوزارة زيادتها خلال العام القادم بنسبة تجاوز 12% ثم تجاوزها في العام الذي يليه بنسبة 14%.

وبحسب البيان فإنه يتم العمل على التوسع في الدول العربية والأفريقية والسوق الأوروبي في ظل توافر الكوادر البشرية المدربة، كما تم بحث التعاون مع العديد من الدول منها الصين واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لعقد شراكات في مجال التدريب وبناء القدرات.

وتهدف استراتيجية الوزارة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تدعيم قاعدة عريضة من الخبرات والمهارات والكوادر الفنية المدربة في كافه مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.

ومن المتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا مطردا بنسب تتراوح من 15 حتى 18% خلال التقارير الصادرة في الأرباع الثلاث الأولى للعام المالي الحالي، بحسب البيان.

كما أنه من المتوقع أن تصل نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% مع نهاية العام المالي الحالي، مع العمل على بلوغ نسبة 8% خلال ثلاثة أعوام.