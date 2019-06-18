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    البورصة تنهي تعاملات الثلاثاء على تراجع جماعي في مؤشراتها

    03:16 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    البورصة تنهي تعاملات الثلاثاء على تراجع جماعي في مؤشراتها

    البورصة المصرية

    كتبت- دينا خالد:

    تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بضغوط بيعية من المستثمرين المصريين.

    وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.27% عند مستوى 14202 نقطة.

    وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.30%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين االمصريين صافي بيع بقيمة 551 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 3.1 مليون جنيه، و548 مليون جنيه.

    كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.22% في نهاية تعاملات أمس.

    البورصة المصرية مؤشرات البورصة

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