بنك القاهرة يستهدف إطلاق 80 فرعًا جديدًا خلال 3 سنوات

كتبت- منال المصري ومصطفي عيد:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يستهدف إطلاق 80 فرعًا جديدًا خلال 3 سنوات المقبلة منهم 30 فرعًا قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن محفظة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على نسبة 15% لتتجاوز 9 مليارات جنيه حتى نهاية مارس الماضي من إجمالي محفظة البنك البالغة 65 مليار جنيه.

وقال إن البنك يستهدف وصول بنسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالي محفظة البنك نهاية العام الجاري.

وبحسب فايد فإن البنك نجح في إعادة هيكلة البنك وتحقيق أرباح تجاوزت 200% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.