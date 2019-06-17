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مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

02:49 م الإثنين 17 يونيو 2019
مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.22% إلى مستوى 14241 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

سجلت تعاملات المصريين والعرب اليوم صافي شراء بقيمة 223.5 مليون جنيه و4.7 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 228.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.21% في نهاية تعاملات أمس.

البورصة مؤشر EGX30

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