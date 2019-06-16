التضامن توقع غدا برتوكولا مع "مصر الخير" لمساعدة المتعثرين في سداد التأمينات

القاهرة- مصراوي:

توقع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية غدًا الاثنين بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، لمساعدة المتعثيرين في سداد التأمينات.

ويأتي توقيع البرتوكول في إطار العمل على مساعدة المتعثرين في سداد التأمينات وخاصة العمالة غير المنظمة أو أصحاب المُنشآت الفردية ومتناهية الصغر.

ومن المقرر أن يحضر توقيع البروتوكول وزيرة التضامن الاجتماعي وسامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص ومحسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير.