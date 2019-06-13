البترول: صناعة الغاز في مصر تتمتع بفرص استثمارية عديدة

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول، في بيان اليوم الخميس، إن صناعة البترول والغاز في مصر تتمتع بفرص استثمارية عديدة في كافة المراحل لتعزز النمو الاقتصادي المصري.

بحسب البيان، شارك وفد من الوزارة في الجلسة التي نظمها المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية حول دور مصر في المنطقة فيما يتعلق بصناعة الغاز الطبيعي، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول دور الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط والذي نظمه مرصد الطاقة المتوسطي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة، إن مصر نجحت في تحقيق عدد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة بعد تطبيقها برامج جادة للإصلاح الاقتصادي وتبنيها تنفيذ استراتيجية متكاملة تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتحقق اقتصاد يمتاز بالتنافسية والتنوع.

وأشار البيان إلى أن قطاع الطاقة يُعد أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري الذى يحظى باهتمام ودعم كامل من الحكومة والقيادة السياسية.

وقالت الوزارة، إن مصر تسعى بكل جدية لاستعادة دورها الريادى في تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي من خلال تنفيذ مشروعها القومي لتصبح مركزا إقليميا للطاقة عن طريق 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلي أو السياسي أو الفني والتجاري.

واتخذت مصر خطوات فاعلة لإقامة تعاون إقليمي واسع النطاق مع الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، وإقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات الحالية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعي المكتشفة والمتوقع اكتشافها مستقبلاً، بحسب البيان.