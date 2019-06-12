أرباح أرامكو السعودية تتخطى 111 مليار دولار في 2018

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة أرامكو السعودية في بيان اليوم الأربعاء عن صافي ربح عائد للمساهمين بلغ 111.1 مليار دولار في 2018، ارتفاعا من 75.9 مليار دولار في العام السابق، بحسب وكالة رويترز.

وقالت أرامكو إن إجمالي الإيرادات بلغ 355.9 مليار دولار في 2018، صعودا من 264.2 مليار دولار، مع تحسن أسعار النفط. وقفزت الأصول الإجمالية إلى 358.9 مليار دولار في الفترة ذاتها، من 294 مليار دولار في 2017.

شركة أرامكو هي شركة عالمية متكاملة للنفط والكيميائيات، وأصبحت على مدى السنوات الثمانين الماضية أكبر شركة نفط وغاز متكاملة في العالم، بحسب ما تصفها السلطات السعودية.

وتحتل أرامكو السعودية أكبرمنتجٍ للنفط الخام والمكثفات في العالم، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في الظهران بالسعودية، فيما تنتشر مكاتبها وأعمالها في أنحاء المملكة، ويعمل بها أكثر من 70 ألف موظف من جميع أنحاء العالم.

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